ポケモンカード vstarユニバース 1box シュリンク付き

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商品詳細
ポケモンカードvstarユニバース1boxシュリンク付き☆新品•シュリンク付き☆即購入OK梱包をして、発送致します。よろしくお願い致します。※商品の性質上すり替えなどの不正防止のため、ご購入後のキャンセル、返品、などはお受け出来ません。※値引き相談にはご対応出来かねます。ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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