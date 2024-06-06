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お盆値下げ！Vestax PMC-05PRO3 VCA エフェクトセンド
商品番号 T98192078123
商品名

お盆値下げ！Vestax PMC-05PRO3 VCA エフェクトセンド
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VestaxDJミキサーPMC-05PRO3VCAエフェクトセンドベスタクス知人から譲り受けて使っていましたが使用しなくなった為出品します。フェーダーのツマミが最初から無かった為technicsのツマミを使用していました。アダプターはUS規格を使用していた為、変換機もセットになっています。年数の経過した機材なのでジャンク扱いです。ご了承ください。値下げも多少出来ますので相談ください。#ベスタクス#VestaxDJミキサーPMC_05PRO3VCAエフェクトセンド
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お盆値下げ！Vestax PMC-05PRO3 VCA エフェクトセンド - DJ機器

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