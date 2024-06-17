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SENNHEISER E935
商品番号 M16890781061
商品名

SENNHEISER E935
ブランド名 ゼンハイザー
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

擦り傷が少しありますが汚れ等はありません。声抜け最高です。イベント終了したので出品します。累計１ヶ月程度の使用です。宜しければどうぞ。SENNHEISERE935Sennheiserelectronic定価：¥34000#Sennheiserelectronic#SENNHEISERE935種類···マイク
http://narcologia.ru/goods/stealth49476.html
http://narcologia.ru/goods/passivity643183.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation583821.html
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