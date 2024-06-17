SENNHEISER E935

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商品詳細
擦り傷が少しありますが汚れ等はありません。声抜け最高です。イベント終了したので出品します。累計１ヶ月程度の使用です。宜しければどうぞ。SENNHEISERE935Sennheiserelectronic定価：¥34000#Sennheiserelectronic#SENNHEISERE935種類···マイク
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