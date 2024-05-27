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商品詳細
大きさ 高さ約1.8cm 幅約3.6cm×2.9cm 重さ約9g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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時代提げ物 唐木彫刻 栗 根付 C 3673 - 彫刻/オブジェクト
時代提げ物 唐木瘤木種彫刻 猿 唐子など 根付 3点 C 3674 | vuzelia.com
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