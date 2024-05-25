銅鍍金供物鉢　仏教美術仏像神像亜字形華瓶高野水瓶仏飯器御食器仏具法具仏餉鉢

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商品詳細
横１４．５センチ高さ６．５センチ供物鉢としましたが形状からして仏餉鉢としました（私見です）斑に残った鍍金がきれいなのと高台が狭いところが魅力です。餉とは一度炊いた米を乾燥させて携帯する現代でいうフリーズドライ仏餉とは仏に供える餉のこと古物です。スレあります。高台にカケあります。ノークレームノーリターンでお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/approximate253720.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce287055.html
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