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テレキャスター　22フレットネック　エボニー指板
商品番号 L81355730166
商品名

テレキャスター　22フレットネック　エボニー指板
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤフーオークションで購入した物です。エボニー指板　ステンレスフレット仕様です。握った感触としてはやや細めです。取り付け幅56.2mmステンレスフレットなのでフレットの減りはほとんどありません。USCG製とのことですが刻印などが無いので詳しい詳細はわかりません。約2年程fenderusaのテレキャスターボディと組んで使用していました。ラッカー塗装されていますがヘッドの表面だけ塗装を落としています。#fender#Telecaster#ギターネック
http://narcologia.ru/goods/conception617957.html
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