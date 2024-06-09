YAMAHA AG03 MK3 ホワイト

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ご覧いただき有難うございます。ヤマハのライブストリーミングミキサー「AG03MK2」のホワイトになります。2023年7月下旬に購入しました。私の用途には合わなかったので出品いたします。開封後、15分ほど使用したのみなので新品に近い状態です。付属品全て揃っております。※こちらの商品はお値下げは出来ませんのでご了承ください。