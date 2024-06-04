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ソプラノサックス用マウスピース　ビーチラー　7
商品番号 C62193312293
商品名

ソプラノサックス用マウスピース　ビーチラー　7
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビーチラーの初期に近いマウスピースです。開きは7番で個人的に少し広いですが、ビーチラーとしてはかなり抵抗が少なく普通のマウスピースに近い吹奏感で吹くことができます。ティップが薄くかなりキレのあるサウンドから丸い音まで吹き分けれます。ラバーの素材もよく、状態も良いです。
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