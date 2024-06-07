- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- おもちゃ
- >
- キャラクターグッズ
- >
- 【24時間以内発送】五等分の花嫁 中野一花 Bluetoothイヤホン
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
TRUEWIRELESSSTEREOEARPHONESアニメ「五等分の花嫁∬」中野一花(CV:花澤香菜)モデル○即購入可能○濡れ防止をさせて頂きます○購入前にプロフィール一読願います【ワイヤレスイヤホン商品特長】・「電源オン」「電源オフ」などのイヤホン操作時に各キャラクターによるオリジナル音声でのお知らせ・描きおろしイラストを使用したパッケージ・オリジナルデザインのワイヤレスイヤホン・最大約７時間の連続再生、イヤホンからの楽曲操作や音量調節、上面操作ボタン、IPX4相当の耐水性能などの基本性能発売日：2021年1月20日(水)製品仕様：・外形寸法：（イヤホン片側）W23xH20xD24mm（突起部除く）/（充電用ケース）W72xH36xD46mm・質量：約5.2g（イヤホン本体片側）/約46g（充電ケース）・ドライバー：ダイナミック型Φ6mm・再生周波数帯域：20～20,000Hz・マイク：無指向性・Bluetooth仕様：Version5.0/Class2/マルチペアリング（4）対応・Bluetoothプロファイル：A2DP,HFP,HSP,AVRCP・対応コーデック：aptX,AAC,SBC・ペアリングパスキー：0000・電源：本体DC3.7V/50mAh（内蔵式）充電ケースDC3.7V/800mAh/密度：324Wh/L（内蔵式）・連続再生時間（最大）：約6～7時間/充電ケース使用時：約20時間・連続通話時間（最大）：約5～6時間/充電ケース使用時：約15時間・待受待機時間（最大）：約100時間・充電時間：イヤホン約1.5時間/充電ケース約3時間・使用温度範囲：5～40℃（結露なきこと）・耐水性能：IPX4相当（イヤホン本体のみ）・付属品：USBケーブル/イヤーピース（S/M/L）/取扱説明書（保証書）フィギュアアクリルスタンドアクスタちょこのっこイラストボードアクリルスタンド缶バッジtsutayaタペストリーツタヤドンキホーテアニメイトゲーマーズローソンクリアファイル色紙ペンケースカードアトレマルイアパレルFIVEパーカー人気タイトル···五等分の花嫁
http://narcologia.ru/goods/enquire714489.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce412155.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic825037.html
TRUE WIRELESS STEREO EARPHONES 中野一花（CV:花澤香菜）モデル ...
豪華声優陣も参加！「五等分の花嫁∬」コラボのワイヤレスイヤホンが新 ...
駿河屋 -<中古>中野一花(CV花澤香菜)モデル TRUE WIRELESS STEREO ...
CAOMEI 五等分の花嫁 ワイヤレスイヤホン 中野 一花 中野 二乃 中野 三玖 中野 四葉 中野 五月 イヤホン 印象風 bluetooth スポーツ 耳掛け Hi-Fi音質 LEDディスプレ 残量表示 音量調整 マイク内蔵 ブルートゥースイヤホン ハンズフリー通話 軽量 人気 可愛い ...
TRUE WIRELESS STEREO EARPHONES 中野一花（CV:花澤香菜）モデル ...
ワイヤレスイヤホン Bluetooth 五等分の花嫁グッズ 中野一花 二乃 三玖 四葉 五月 人気アニメキャラクター商品 Hi-Fi音質 LEDディスプレイ残量表示 音量調整 スポーツイヤホン 左右分離型 iPhone/Android対応 (中野一花 A)
Amazon.co.jp: 五等分の花嫁 イヤホン ワイヤレスイヤホン Bluetooth ...
グッズ-オーディオアクセサリー】TRUE WIRELESS STEREO EARPHONES ...
五等分の花嫁∬」完全ワイヤレス登場。オリジナル音声収録 - AV Watch
Moon Flower 五等分の花嫁 印象 ワイヤレスイヤホン Bluetooth イヤホン 中野三玖 一花 二乃 四葉 五月ブルートゥースイヤホン スヘッドホン Hi-Fi音質 LEDディスプレイ残量表示 軽量 萌えグッズ 誕生日 プレゼント (d)
CANGLAN ワイヤレスイヤホン 五等分の花嫁 印象風 bluetooth ブルートゥースイヤホン 中野 一花 中野 二乃 中野 三玖 中野 四葉 中野 五月 スポーツ 耳掛け Hi-Fi音質 LEDディスプレ 残量表示 音量調整 マイク内蔵 ハンズフリー通話 軽量 人気 可愛い コスプレ小物 ...
完全ワイヤレス TRUE WIRELESS STEREO EARPHONES アニメ「五等分の花嫁 ...
完全ワイヤレス TRUE WIRELESS STEREO EARPHONES アニメ「五等分の花嫁 ...
http://narcologia.ru/goods/enquire714489.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce412155.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic825037.html
TRUE WIRELESS STEREO EARPHONES 中野一花（CV:花澤香菜）モデル ...
豪華声優陣も参加！「五等分の花嫁∬」コラボのワイヤレスイヤホンが新 ...
駿河屋 -<中古>中野一花(CV花澤香菜)モデル TRUE WIRELESS STEREO ...
CAOMEI 五等分の花嫁 ワイヤレスイヤホン 中野 一花 中野 二乃 中野 三玖 中野 四葉 中野 五月 イヤホン 印象風 bluetooth スポーツ 耳掛け Hi-Fi音質 LEDディスプレ 残量表示 音量調整 マイク内蔵 ブルートゥースイヤホン ハンズフリー通話 軽量 人気 可愛い ...
TRUE WIRELESS STEREO EARPHONES 中野一花（CV:花澤香菜）モデル ...
ワイヤレスイヤホン Bluetooth 五等分の花嫁グッズ 中野一花 二乃 三玖 四葉 五月 人気アニメキャラクター商品 Hi-Fi音質 LEDディスプレイ残量表示 音量調整 スポーツイヤホン 左右分離型 iPhone/Android対応 (中野一花 A)
Amazon.co.jp: 五等分の花嫁 イヤホン ワイヤレスイヤホン Bluetooth ...
グッズ-オーディオアクセサリー】TRUE WIRELESS STEREO EARPHONES ...
五等分の花嫁∬」完全ワイヤレス登場。オリジナル音声収録 - AV Watch
Moon Flower 五等分の花嫁 印象 ワイヤレスイヤホン Bluetooth イヤホン 中野三玖 一花 二乃 四葉 五月ブルートゥースイヤホン スヘッドホン Hi-Fi音質 LEDディスプレイ残量表示 軽量 萌えグッズ 誕生日 プレゼント (d)
CANGLAN ワイヤレスイヤホン 五等分の花嫁 印象風 bluetooth ブルートゥースイヤホン 中野 一花 中野 二乃 中野 三玖 中野 四葉 中野 五月 スポーツ 耳掛け Hi-Fi音質 LEDディスプレ 残量表示 音量調整 マイク内蔵 ハンズフリー通話 軽量 人気 可愛い コスプレ小物 ...
完全ワイヤレス TRUE WIRELESS STEREO EARPHONES アニメ「五等分の花嫁 ...
完全ワイヤレス TRUE WIRELESS STEREO EARPHONES アニメ「五等分の花嫁 ...