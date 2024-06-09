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ポケモンカード レイジングサーフ サーフゴーSAR RR
商品番号 G85149515355
商品名

ポケモンカード レイジングサーフ サーフゴーSAR RR
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます＾＾ポケモンカードレイジングサーフサーフゴーSAR2枚RR1枚開封後、撮影してからすぐにスリーブに入れてファイルにて保存をしているので素人目ではありますが目立った白かけや汚れはなく綺麗だと思いますがトラブル防止のためにお写真にて状態の確認をお願いします。折れ・濡れ対策をして発送します。すり替え防止やトラブル防止の為返品・交換等はお答えできません。ご了承のいただける方のみご購入下さい。即決購入していただける方を優先してお取引します。25周年　ポケモンデッキシールドポケセンライコウ　スイクン　エンテイポケットモンスターミュウツーシロナエネルギーザシアンVゼクロムhrsrリザードンhrルカリオ\u0026メルメタルピカチュウ\u0026ゼクロムミュウツー\u0026ミュウリザードンメタモンミュウツーラッキーサンダースプテラカイリューラフレシアマスターボールモンスターボールポケモンカード151まとめ売りピジョットexピジョット進化ライン黒炎の支配者バンギラスリザードンexブロロロームexポッポヒトカゲリザードピジョンパオジアンexセグレイブセゴールセビエゴローニャヒスイゾロアークキュウコンプクリンガチガチバンドセラピーエネルギープリンヤドランヤドンモミVstarユニバースミュウミュウexポケモンカード151ゾロアークルカリオレイジングサーフプラスルマイナンガブリアスexサーフゴーexカプ・コケコexゴージャスマントジラーチ
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