カリナールコンボ 犬猫用 3個セット

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商品詳細
カリナール®コンボPremium（※犬・猫用）3個セットのご用意です。中高齢期のワンちゃんネコちゃんの腎臓の健康維持をサポートする、犬猫用健康補助食品です。賞味期限24年7月新品未開封■15時までのご注文・ご決済確認で当日中に発送いたします。※なお、(日・祝日)は翌日の発送となりますこと、ご容赦ください
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カリナール®コンボ｜エランコジャパン株式会社
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