ELMO グローアップ　子猫用

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商品詳細
子猫用です。定期購入しておりましたが、ご飯を変えたので、よろしければ^_^ELMOエルモグローアップ高タンパク質・大豆不使用エルモフード 子猫用2Kg•••×1賞味期限 2025/03/09400g•••5 賞味期限 2025/02/28総重量 4.1Kgフードの種類···総合栄養食ペットの種類···猫フードの特徴···ドライタイプ
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