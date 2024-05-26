enrica エンリカ　藍染　ノースリーブブラウス

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天然染めの優しくあたたかな雰囲気が味わえるブラウスです。前身頃はリネン、前身頃裾部分と後ろ身頃はさらりとしたコットン、裏地はTシャツ生地、が組み合わせられています。柔らかな藍色が美しく涼しげなブラウスで、裏地がついているので透け感なく、一枚で切られます。着用感はありますが、目立つダメージはありません。元々染めムラがあります。柄・デザイン···無地肩幅32着丈49身幅46アーツアンドサイエンストランジットソフィードールMaxMaradosaギャレゴデスポートMHL45rヨーガンレールbadou-rアプントビーアニエスベーA.P.CYAECAQUICOババグーリinjiriperoCALICOマキマロえみおわすコズミックワンダーかぐれビショップtojoursネストローブevamevaブラスブラムピープルツリーマリメッコミナペルホネンミントデザインズアンティパストQUICOmakutextilesダニエラグラジスfunatabiタブリクメゾンドソイルヂェン先生の日常着群言堂フォグリネンワーククリステンセンゴーシュ