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enrica エンリカ　藍染　ノースリーブブラウス
商品番号 K93598094530
商品名

enrica エンリカ　藍染　ノースリーブブラウス
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 1,653 円
在庫状況 あり

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商品詳細

天然染めの優しくあたたかな雰囲気が味わえるブラウスです。前身頃はリネン、前身頃裾部分と後ろ身頃はさらりとしたコットン、裏地はTシャツ生地、が組み合わせられています。柔らかな藍色が美しく涼しげなブラウスで、裏地がついているので透け感なく、一枚で切られます。着用感はありますが、目立つダメージはありません。元々染めムラがあります。柄・デザイン···無地肩幅32着丈49身幅46アーツアンドサイエンストランジットソフィードールMaxMaradosaギャレゴデスポートMHL45rヨーガンレールbadou-rアプントビーアニエスベーA.P.CYAECAQUICOババグーリinjiriperoCALICOマキマロえみおわすコズミックワンダーかぐれビショップtojoursネストローブevamevaブラスブラムピープルツリーマリメッコミナペルホネンミントデザインズアンティパストQUICOmakutextilesダニエラグラジスfunatabiタブリクメゾンドソイルヂェン先生の日常着群言堂フォグリネンワーククリステンセンゴーシュ
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