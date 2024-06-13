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DRESSTERIOR＊ストライプフリルブラウス
商品番号 M98779132167
商品名

DRESSTERIOR＊ストライプフリルブラウス
ブランド名 ドレステリア
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022ss昨年購入しましたが、試着後、未使用のまま保管しておりました。タグ付き・未使用品ですが、畳みジワがございます。神経質な方はご遠慮ください。サイズ：34ブランドではSS表記ですが、体感的にSサイズくらいかなと感じます。サイズ表を参考になさってください。カラー：ブラックお値下げ不可
http://narcologia.ru/goods/contemplate935877.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture764441.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless249759.html
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