DRESSTERIOR＊ストライプフリルブラウス

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2022ss昨年購入しましたが、試着後、未使用のまま保管しておりました。タグ付き・未使用品ですが、畳みジワがございます。神経質な方はご遠慮ください。サイズ：34ブランドではSS表記ですが、体感的にSサイズくらいかなと感じます。サイズ表を参考になさってください。カラー：ブラックお値下げ不可