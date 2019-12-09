FENDI　フェンディ　カチューチャ　ズッカ柄　FF　黒　茶色　ヘアアクセサリー

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○アイテムFENDI フェンディ カチューチャ ズッカ柄 FF 黒 ブラック 茶色 ブラウン バイカラー ヘアアクセサリー○サイズタテ14cmヨコ13.5cm幅2.7cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態内側に多少の使用感はございますがまだまだお使いいただけると思います。○カラーブラウン 茶色ブラック 黒○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。MA7ACKB8239