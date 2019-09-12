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FURLA サリー　ハンドバッグ 黒色 レザー 保存袋
商品番号 X12177100411
商品名

FURLA サリー　ハンドバッグ 黒色 レザー 保存袋
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 4,387 円
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商品詳細

○アイテ厶FURLAフルラハンドバッグブラック黒色レザーロゴ保存袋○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)○サイズタテ20cmヨコ25cmマチ12cmハンドル31cm※平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った汚れありません。まだまだ長くご着用いただけます。○カラーブラック黒色※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。〇素材レザー○付属品保存袋○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。何か気になる点ございましたら、お気軽にお聞きくださいませ。y21009090e126
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