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ラルフローレン ひざ掛け ウール チェック
商品番号 L40849476179
商品名

ラルフローレン ひざ掛け ウール チェック
ブランド名 ラルフローレンホーム
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフローレンひざ掛け毛100%いただいて自宅保管していました。特に問題はないと思います。箱が凹んでいるので箱から出して発送予定です。自宅保管品にご理解いただける方よろしくお願いいたします。サイズ70×140cm主な布地···ウール素材···ウール柄・デザイン···チェック
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