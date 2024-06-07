ラルフローレン ひざ掛け ウール チェック

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商品詳細
ラルフローレンひざ掛け毛100%いただいて自宅保管していました。特に問題はないと思います。箱が凹んでいるので箱から出して発送予定です。自宅保管品にご理解いただける方よろしくお願いいたします。サイズ70×140cm主な布地···ウール素材···ウール柄・デザイン···チェック
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http://narcologia.ru/goods/sepulchral426232.html
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