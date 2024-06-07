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新品★PAOLA FRANI★美しいグレーのレーススカート★未使用♪♪♪
商品番号 A22199718269
商品名

新品★PAOLA FRANI★美しいグレーのレーススカート★未使用♪♪♪
ブランド名 パオラフラーニ
特別価格 税込 10,754 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリアの人気ファッションブランドPAOLAFRANI。綺麗なペンシルスカートです。レース付きのグレー色。高級感のある上質なアイテム。サイズ9。イタリアサイズ40。バックジッパー開閉。洗練された外観。新品、未使用、タグなしです。イタリア製。有名なデザイナーのウェブサイトnet-a-porterから購入しました。・:,．・:,。●・:,．・:,。○・:,．・:,。●・:,．・:,。○・:,．・:,。●・:,．・私のオークションを訪れてくれてありがとう。※他多数出品ありますので、いろいろとご覧ください。同梱対応します！！よろしくお願い致します。・:,．・:,。●・:,．・:,。○・:,．・:,。●・:,．・:,。○・:,．・:,。●・:,．・
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