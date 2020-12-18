［正規品］ CHANEL ヴィンテージ カフリンクス　ゴールド系

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ご覧頂き誠にありがとうござます♪正規品 CHANELヴィンテージカフリンクスカンボンラインになります。名古屋の正規店にて購入です。カフスが好きで使用しておりました。表面にややスレ・小傷等ござます。ご利用頂ける方よろしくお願い致します。サイズ 約2.4cmカラー ゴールド系付属品 なし※ご不明点がございましたらお気軽にご質問ください。