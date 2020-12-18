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［正規品］ CHANEL ヴィンテージ カフリンクス　ゴールド系
商品番号 V13586462327
商品名

［正規品］ CHANEL ヴィンテージ カフリンクス　ゴールド系
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 9,114 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き誠にありがとうござます♪正規品　CHANELヴィンテージカフリンクスカンボンラインになります。名古屋の正規店にて購入です。カフスが好きで使用しておりました。表面にややスレ・小傷等ござます。ご利用頂ける方よろしくお願い致します。サイズ　　　約2.4cmカラー　　　ゴールド系付属品　　　なし※ご不明点がございましたらお気軽にご質問ください。
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