ビューティ＆ユースユナイテッドアローズ　ダブルクロスレイヤード8分袖ブラウス

◆ビューティ＆ユースユナイテッドアローズBYダブルクロスレイヤード8分袖ブラウス◆落ち感のあるダブルクロスとシフォンをレイヤードした8分袖ブラウス。バックセンターにタックをたたみ、裾に向かって広がりを見せるフェミニンなシルエットを作り出しています。無地ながら異素材が織り成す動きのあるシルエットが、リラックスした中にエレガンスを感じさせてくれるアイテム。デイリーの他、キレイめなONスタイルにも是非。カラー：ホワイトサイズ：フリー[平置きサイズ]着丈62cm肩幅37cm身幅51cm袖丈45cm2回程着用し、特に目立つダメージ無く綺麗なお品です。中古品にご理解の上ご購入お願いいたします。beauty\u0026youth unitedarrows



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