B689 Chistin Dior 長袖フリルブラウス ネイビー

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ChistinDior長袖フリルブラウスネイビーです。使用感、使用汚れはございますが、まだまだ活躍出来る商品です。右袖裏側2ヶ所に汚れがあります。写真でご確認下さい。●サイズ：タグ表記Lサイズ肩幅35cm身幅47cm着丈59cm袖丈53cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●カラー:紺●素材：絹100％●状態：やや傷や汚れあり中古品、素人保管という事をご理解いただいた上でご購入をお願い致します。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。#ChistinDior#長袖フリルブラウス#ネイビー