カプリシューレマージュ フリルスタンドネック ブラウス

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商品詳細
ご覧くださりありがとうございます☺︎CAPRICIEUXLE'MAGEの綿混トップスです。大人フェミニンな要素が詰まったノースリブラウス胸、袖のフリルが可愛らしい印象のブラウスです。パンツやスカートとコーデしても可愛いアイテムになっております。使用感もなくまだまだ着用頂けます。usedをご理解の上、ご購入をお願いします。＊素材レーヨン72綿28＊表記サイズフリー着丈68.5身幅51.5裄丈30他にも出品中です！下記のタグから飛べます♪ ↓#ナツメグshop
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