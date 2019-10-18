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東京事変に加入、「ペトロールズ」結成 長岡亮介（前編） | 朝日新聞 ...



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ペトロールズ/Problems (再発盤)



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長岡亮介（ペトロールズ） - 「スパイの妻」音楽担当の長岡亮介が黒沢 ...



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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラックTシャツは2枚とも、一度お洗濯しました。ユニセックスで着用出来ると思います。ステッカーもお付け致します。#ペトロールズ#petrolz#長岡亮介