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旧タグ オールドユニクロ ポパイ リンガーTシャツ 在原みゆ紀
商品番号 C44047129763
商品名

旧タグ オールドユニクロ ポパイ リンガーTシャツ 在原みゆ紀
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2000年前半くらいのユニクロ×ポパイコラボのTシャツいまのトレンドを押さえたデザインで色味も良きリンガーTタグは切れており、内タグだけありますサイズ不明のため下記の寸法を参考ねがいます下側真ん中付近2mm程のピンホールありますが、古着好きなら気にならないかと着丈67肩幅46身幅52袖丈20検索用usaアメリカ古着ヴィンテージus古着levisリーバイスwranglerラングラーedwinエドウィンレトロ古着championチャンピオンbrooksbrothersブルックスブラザーズノースフェイスグラミチストリートstussyステューシーカーハートcarharttdickiesディッキーズusarmyアーミーusnavyusAirForceアメリカ軍ミリタリーecwcsエクワックスcarharttハリウッドプラネットディズニーミッキーbigmacビックマックネルシャツus古着ralphlaurenラルフローレンadidasnikeアディダスナイキchampionリバースウィーブ60s70s80s90smadeinusaアメリカ古着ヴィンテージus古着levisリーバイスwranglerラングラーedwinエドウィンレトロ古着stussyoldstussyoldstussyoldsurfsurfstyleビラボン　bearnevグラミチ　アメリカ製　Columbiaトレイルパンツ　ナローパンツ　ノースフェイス　バルトロ　ヌプシ　ブラックカルチャー　サーフ系　アウトドア　アウトドアブランド　キャップgapoldgapギャップ　オールドギャップ　エルエルビーン　エディーバウワー　mont-bellモンベル　llbeanTOMMYHILFIGERトミーヒルフィガーNAUTICAノーティカLevi'sSILVERTABリーバイスシルバータブKARLKANIENYCESEANJOHNSOUTHPOLEPHATFARMカールカナイエニーチェショーンジョンサウスポールファットファーム古着90sB系HIPHOPビッグシルエットオーバーサイズストリート菅田将暉成田凌あいみょん在原みゆ紀柴田ひかり
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