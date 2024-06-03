SLOBE IENA スラブ天竺ノースリーブTEE

SLOBEIENAスラブ天竺ノースリーブTEEサイズフリーカラーグレー税込4400円ベイクルーズで購入。タグ付き新品、未使用品。完売品。▶︎プロフィールや出品内容をよく確認されてないと思われるコメントには返信しませんのでご了承下さい。▶︎値下げ不可。



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