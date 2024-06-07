【美品】GRANDE GRACE パイソン トートバッグ

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商品詳細
とても柔らかいフェイクレザーです。外ポケットが便利！上品で何にでも合うグレージュ。パイソンハンドルがおしゃれです。楽天グランデグレイスにて購入。定価8800円。インナーバッグはバッグインバッグとしても単独でも使えます。写真は、2-4枚目は現品、1,5枚目以降はサイトよりお借りしております。使用数回の美品ですが、あくまで中古品となりますので、素人検品にご理解の上ご購入ください。__.__.__.__.__.__.__.__ZARAYAHKIVASICPLSTCLANEcoachtoryburchkatespaderussetマイケルコーストリーバーチクラネviolad'oroポラリスロンシャンラシットボナベンチュラレザースエード合皮GUアニマルヒョウゼブラ ナイロントートショルダー肩掛け軽量 ユニクロ大人かわいいキルトキルティングヤーキベージュキャメルブラウンカーキグランデグレース
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