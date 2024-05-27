⭐︎ハードレリック アッシュ テレキャスタイプ フェンダーウルトラノイズレス搭載

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GoodCondition！#レリックギター工房ストックパーツを厳選した組み込んだ、テレキャスターシェイプの良質アッシュ2ピースボディにヴィンテージ感あるクラシカルなレリック加工を施してあります！PUにはFenderUltraNoiselessVintageTLを搭載！このピックアップ、ノイズレスでありながら、煌びやかなヴィンテージトーンが特徴的なハイスペックPU♪通常のノイズレスとは一味も二味も違います(^^)ボディ材:アッシュ2ピースネック材:メイプル/メイプル指板ネック形状:Cシェイプほぼストレートナット幅:43mmトラスロッド:有効調整済みフレット:70％以上問題無しPU:FenderUltraNoiselessVintageTLブリッジ:3wayブラスサドル弦高:12F6弦1.6mm1弦1.4mmペグ:クルーソンタイプキャパシタ:ペーパーフィルムコンデンサー総重量約4.1kgボディネックにハードレリック\u0026エイジング加工をし、アクティブに数十年使い込んだテレキャスに仕上げました。’59フェンダーTLを参考にボディネックだけでなくパーツ毎にエイジド加工を施してあります。また、ボディの塗装を剥がした部分にも数十年使い込んだ自然の汚れ変色を再現してあります。ボディ表面のスレなども再現し、風合いは使い込んだヴィンテージテイストのテレキャスに仕上がっています。外観のスタイルは写真参考でお願い致します。電気系統PUにはFenderUltraNoiselessVintageTL、トーンコンデンサーにはヴィンテージペーパーフィルムコンデンサーを搭載！ポット(24mm)セレクトスイッチは新品でモディファイし、テレキャスター特有のトゥワンギーなトーンがノイズレスで実現！レコーディングや、ステージでも十分にパフォーマンスを発揮できる一本！ジャジーなブルースからファッドなロックまで幅広いジャンルでお使い頂けます。ダダリオ9-42ゲージを張り、弾きやすくなる様に全ての調整はしてあります。現状酷い音づまり、ビビリ、ガリなど無く快適にお使い頂けます。写真ハードケースはお付けできません。ご了承の上、是非一度ご検討下さいm(._.)m