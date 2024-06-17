お値下げ！入手困難！新品未使用 エルメス エキップペンダント

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エルメスエキップペンダントカラー：Sunset長さ:78.0cmトップ縦:8.5cmトップ横:6.8cm付属品：箱、保存袋、ショップ袋担当さんにお願いして、予約注文していました。人気で入手困難なお品です^^本当にすごく可愛いのですが、私には似合わなかった為出品致します。なかなか店頭にはない珍しいお色味だと思います！国内百貨店購入