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お値下げ！入手困難！新品未使用 エルメス エキップペンダント
商品番号 D23210420609
商品名

お値下げ！入手困難！新品未使用 エルメス エキップペンダント
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 19,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスエキップペンダントカラー：Sunset長さ:78.0cmトップ縦:8.5cmトップ横:6.8cm付属品：箱、保存袋、ショップ袋担当さんにお願いして、予約注文していました。人気で入手困難なお品です^^本当にすごく可愛いのですが、私には似合わなかった為出品致します。なかなか店頭にはない珍しいお色味だと思います！国内百貨店購入
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