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■ブランド BVLGARIブルガリ■モデル 長財布 33748■サイズ 約横17.5cm×縦10cm×厚み1.5cm 重量：約170g■内部構造 小銭入れ×1、札入れ×1、オープン ポケット×5、カードポケット×7■カラー ルビーレッド■購入元 【確実正規品保証】 日本流通自主管理協会（AACD） 質屋・古物市場・リユースショップ■付属品 純正外箱 本体■状態 新品未使用大手リユースショップで傷なし新品未使用商品として購入し保管していた物となります！アマ○ン88000円販売、楽○57200円売り切れその他サイトでも売り切れとなっているブルガリ定番の長財布をお安く気持ちよく使い始めれます。是非この機会に。※傷などがつかないよう厳重に保管しておりますがあくまでも素人保管ですので神経質な方は購入を控えて頂きましたら幸いです。真贋鑑定は購入前にしてはいますがもし万が一私が送った商品が偽物でありましたら返品対応はお受け致しますのでその点は心配しなくて大丈夫です！#ハゲタコSHOP定番 ブルガリブルガリ シルバー金具