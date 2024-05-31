エルメス　HERMES べアン　長財布　新型金具　刻印有り

ご覧頂きありがとうございますm(__)m■ブランド:HERMESエルメス■状態ランク:AB※プロフ覧参照■サイズ：9cm×17cm×厚み1cm■素 材： レザー■カラー：青 ブルー ■付 属： 箱(劣化有り)■購入先：エコリングこちらリペア商品になります。全体補色とステッチ補修、コバ施工が施されています。色止めの確認済みですのでお洋服等への色移り等ご心配なくご使用いただけます。更に防汚、撥水コート加工を施していますので雨や紫外線等による劣化にも強く、中古品といえどもまだまだ長くご愛用していただけるかと思います！アルコール除菌、クリーニングも一つ一つ丁寧に行っていますので商品到着後はすぐにお使いいただけます(^^)あくまで中古品になりますのでお写真にて状態の要確認のうえご購入をよろしくお願いいたします。[商品について]購入先は全て日本流通自主管理協会(AACD)認定の古物取扱い店や、古物商所持の業者のみが取引きを行う古物市場でのみ購入をしています。



HERMES エルメス ベアン ゴールド金具 新型金具 三つ折り財布 長財布 ...



極美品】エルメス ベアン♡長財布 黒 ゴールド金具 □H刻印 | labiela.com



エルメスHERMES ベアン 長財布 ブラウン ゴールド金具 四角B刻印(1998 ...



極美品】エルメス ベアン♡長財布 黒 ゴールド金具 □H刻印 | labiela.com



エルメス ベアン コンパクト 二つ折り財布 ボックスカーフ レザー レッド 赤 シルバー金具 □I刻印 箱付 HERMES（未使用 展示品）



最終値下げ エルメス ベアン 長財布 ゴールド金具 レッド オレンジ 刻印C-



エルメス HERMES ベアンクラシック D刻印 ルージュエギン リザード レディース 長財布



エルメス HERMES ベアンスフレ ヴェルソ B刻印 クレ×ゴールド シルバー ...



Hermes - エルメス ベアン コンパクト 二つ折り財布 ボックスカーフ ...



HERMES エルメス ベアン ゴールド金具 新型金具 三つ折り財布 長財布 ...



ブランド HERMESエルメス ベアン ボックスカーフ 長財布 刻印:□D 美品 ...



エルメス ベアンコンパクト エプソン 長財布 Z刻印 - 財布



HERMES エルメス ベアン 長財布 シルバー金具 グレー - 長財布



⭐️美品⭐️HERMES エルメス 財布 T刻印 ベアン スフレ ローズサクラ ...



Hermes - HERMES 二つ折り長財布 ベアン スフレ レザー ローズパープル ...