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MIDIUMI ポロフレアワンピース
商品番号 E88774144951
商品名

MIDIUMI ポロフレアワンピース
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます☺︎ご不明点があればお気軽にコメントまでよろしくお願いいたします。ミディウミから毎年出てるポロワンピです。一度洗濯しましたが未着用です。
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