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アクセソワール　ルイヴィトン　アクセサリーポーチ　モノグラム　ミニポシェット
商品番号 X31827836389
商品名

アクセソワール　ルイヴィトン　アクセサリーポーチ　モノグラム　ミニポシェット
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 21,059 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトン直営店で購入致しました。間違いなく正規品です。シリアルナンバー：SL0928バッグ自体は綺麗ですが、ヌメ革に少し汚れ、使用感はございます。内側に剥がれやベタつきはございません。ファスナーはスムーズです。中古品の為、神経質な方はご遠慮ください。本体のみ発送致します。
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