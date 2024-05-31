アクセソワール　ルイヴィトン　アクセサリーポーチ　モノグラム　ミニポシェット

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商品詳細
ルイヴィトン直営店で購入致しました。間違いなく正規品です。シリアルナンバー：SL0928バッグ自体は綺麗ですが、ヌメ革に少し汚れ、使用感はございます。内側に剥がれやベタつきはございません。ファスナーはスムーズです。中古品の為、神経質な方はご遠慮ください。本体のみ発送致します。
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