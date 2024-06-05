美品❤️正規品❤️シャネル　デニム　チェーントートバッグ　ショルダーバッグ

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No：A0760-00913❤️ご購入前にプロフィール、商品情報の必読をお願いします！❤️-----------------------------------------■即購入OKです♡■フォロワー様はお値引きいたします♡■お支払い後24時間以内に発送いたします✨■クリーニング済み■古物商許可証取得済み⚠️鑑定済みの正規品⚠️■万が一正規品ではない場合は返品返金対応-----------------------------------------シャネルでは珍しいデニム生地のチェーントートバッグ✨表面にはしっかりココマークの可愛い縫製❤️収納力もバッチリでカジュアルに気兼ねなく持てます！ワンランク上の通勤通学、ママバッグにもぴったり❣️革製ではないので、とても軽く実用的です。マチが広く収納力も抜群✨すぐに物が取り出せるのも助かります◎横の紐をキュッと絞ると巾着型になってまた違ったスタイルに❤️1つで2通りの可愛さが楽しめる素敵なバッグです♪内側に少々色褪せやよごれ、側面紐にわずかなキレはございますが、そこから切れていくようなことはなく、ご使用に問題はございません。外側内側共に大きなダメージはなく、ショルダーもしっかり◎ホックもカチッとしっかり閉まり、角スレも極僅かで生地に破れなどもございません✨デニム生地は使えば使うほどに味が出てくるので、ぜひ自分仕様に染めちゃってください❤️\u003c商品説明\u003eブランド：CHANEL（シャネル）商品名 ：チェーントートバッグカラー ：デニム種類 ：チェーントートバッグ ショルダーバッグ バック デニムバッグサイズ ：高さ32cm×幅33cm×厚さ11cm内側ファスナーポケット：1箇所内側フリーポケット：2箇所付属品 ：シリアルシールシリアル：13番台購入店 ：オークネット\u003c状態説明\u003eキズ：なしスレ：僅かシミ：内側にあり(クリーニング済)汚れ：内側にあり(クリーニング済)内はがれ：なしベタつき：なし糸ほつれ：なし型くずれ：少々金具状態：良好♡素敵な出会いがございますように♬＃あゆCHANNEL ＃あゆチャンネル ＃あゆちゃんねる