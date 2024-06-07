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agete K10 クリスタルリング
商品番号 L10066627061
商品名

agete K10 クリスタルリング
ブランド名 アガット
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ageteの　K10素材と、クリスタル(はっきりした素材は不明)のカットが美しいリングです。ageteと、K10の刻印あり画像の箱に入れて発送いたします。箱がご不要でしたら、200円引きます。クリスタルを留めてある部分がスクリューになっていて、K10部分と繋がっており、フレキシブルになります。腕の下の方、指側に少し傷がございます。石が円盤状になっていて指側にも突起がくるので、サイズ的には11号くらいかと思います。
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