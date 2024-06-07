agete K10 クリスタルリング

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商品詳細
ageteの K10素材と、クリスタル(はっきりした素材は不明)のカットが美しいリングです。ageteと、K10の刻印あり画像の箱に入れて発送いたします。箱がご不要でしたら、200円引きます。クリスタルを留めてある部分がスクリューになっていて、K10部分と繋がっており、フレキシブルになります。腕の下の方、指側に少し傷がございます。石が円盤状になっていて指側にも突起がくるので、サイズ的には11号くらいかと思います。
http://narcologia.ru/goods/financier953860.html
http://narcologia.ru/goods/update924195.html
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[アガット] agete 【 K10リング 】 1018311104508011 日本サイズ11号
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agete k10 リング | labiela.com
アガット♡リング | wic-capital.net
K10リング
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[アガット]agete K10ピンキーリング 1010211104708001 日本サイズ1号/A21114712001
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