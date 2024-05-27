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￼￼ウォッシャブル　￼ブラウス
商品番号 G21138254003
商品名

￼￼ウォッシャブル　￼ブラウス
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 1,976 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウォッシャブルバックシフォンプリーツブラウス2023年4月購入間違えて2着購入し出品します。ブランド:polepole素材:綿100%[別地]ポリエステル100%サイズ:着丈前65cm後73cm、身巾52cm、肩幅54cmカラー:グレージ自宅にて手洗い可
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