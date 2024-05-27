

ぷーさま専用 HAKUJI ハクジ キャミソール-



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ブラキャミソール

ハクジのブラカップ付きキャミソールです。店舗購入し自宅で一度試着をしました。定価 16500円箱は畳んで、カップも少し抑えての梱包発送になるかと思います。ご理解いただける方、宜しくお願い致します。【HAKUJI/ハクジ】2015年デビューの日本ブランド。アイテムはシンプルで上質であることに重きを置き、デイリーに心地よく使用できることを念頭に制作されている。白素地に無色の釉薬を重ねた白磁のように、日常に溶け込む深みのあるスタンダードとしてジャージー素材の新たな価値観と可能性を提案している。細部へのこだわりが沢山詰まったカップ付きキャミソール。胸元のカッティングは重ね着した際、透けても綺麗に見えるような曲線に。繊細さを失わず、伸縮性を出すために、ランジェリーも縫製している繊細な作業が中心の工場に依頼し、大変珍しい4㎜幅の裏側チェーンステッチ縫製で仕上げました。ストラップはストレートにバックの開きを更に大きくしました。背中の開いたドレスにもお勧めのインナーブラです。季節感···春、夏、秋カップ···カップありカラー···ブラック