フランクアンドアイリーン frank \u0026 eileen アイリーン XS

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商品詳細
フランクアンドアイリーンのアイリーンモデルゆとりのあるオーバーサイズのシャツです。コットン100%、前後さのある着丈でこなれ感があります。肩幅41センチ身幅55センチ着丈前58後ろ68センチ袖丈55センチお譲り頂いたのですが当方は使用1回、形がとても美しいのですが使いこなせそうにないため、値段を大幅に下げて出品します。お譲り頂いた当初から、とても小さな薄紫色の色がついている部分がありました。前所有者様も「背中上部と胸元のポケット辺りに薄い紫の色付きがあります。あまり目立つものではないのですが9、10枚目の画像をご確認下さい。」と仰っていたのですが、当方は気になりませんでしたが、目をこらすと見えますので、写真（8，9，10枚目）でご確認頂ければと思います。色…白ホワイトサイズXS
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http://narcologia.ru/goods/rouge322010.html
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