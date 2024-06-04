KUMIKYOKU ２size ロールアップチェックシャツ 白色

●ブランド：KUMIKYOKU クミキョク●商品説明：ロールアップチェックシャツ●色：白色●商品の状態：目立った傷や汚れ無し●サイズ：タグ表記２肩幅40.5cm身幅49.5cm着丈61.5cm袖丈41cm袖幅22cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：ポリエステル86%レーヨン14%●状態：古着ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：キズや汚れ等は、目視で確認を行っていますが、見落としがある場合がございます。気になる方は、ご購入をお控え下さい。自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。#古着屋Modischシャツ#古着屋Modisch0678



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