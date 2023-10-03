SEE BY CHLOE シーバイクロエ シルクプルオーバーシャツ

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SEEBYCHLOEシーバイクロエシルクプルオーバーシャツをご覧頂きありがとうございます。SEEBYCHLOEシーバイクロエフランスを代表するファッションブランド「Chloe（クロエ）」の妹ブランドとして2001年に誕生した「SeeByChloe（シーバイクロエ）」。クロエのスタイリッシュで繊細なデザイン性を引継ぎつつ、カジュアル性とリーズナブルな価格設定に重点を置いたコレクションが特徴です。デザイナーにはステラ・マッカートニー、フィービー・フィロ、ハンナ・マクギボンと名立たる人物が担当しており、世界中の若者達から絶大な支持を集めています。こちらはSEEBYCHLOEシーバイクロエシルクプルオーバーシャツになります。シャリ感のある上質なシルク生地で仕立てられたプルオーバーシャツです。透け感があり、フロントと袖口にフリルのデザインが施されています◎LC59001購入金額約¥50000カラーホワイト（シルク特有の生成り色）素材シルクサイズ表記US6総丈約54cm肩幅約35cm袖丈約32cm身幅約48cm裾幅約50cmコンディション少々生地皺等の着用感が感じられる状態2※↓多数出品中です↓#REYOUTH素材···シルクカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···レース季節感···春、夏