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希少　アニエス・ベー　agnès b.　花柄シャツ　花柄ブラウス
商品番号 D21130571776
商品名

希少　アニエス・ベー　agnès b.　花柄シャツ　花柄ブラウス
ブランド名 アニエスベー
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます★カラーブラックサイズS※サイズのタグがカットされてます。ご了承ください。■実寸平置きサイズ■着丈　48㎝身幅　43㎝肩幅　37㎝袖丈　16㎝正確な購入時期、使用回数等の質問はお答えできかねます。素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。畳んで梱包する予定です。多少のシワ等はご了承くださいませ。あくまで1度人の手に渡った中古品になりますので、イメージ違い、サイズが合わなかった等含め使用感が気になる方は御遠慮下さい。古着をご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。値下げ交渉不可#ヴィンテージ#agnesb#アニエス・ベー#レディース#春#夏#小花カラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...花柄
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