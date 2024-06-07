希少　アニエス・ベー　agnès b.　花柄シャツ　花柄ブラウス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます★カラーブラックサイズS※サイズのタグがカットされてます。ご了承ください。■実寸平置きサイズ■着丈 48㎝身幅 43㎝肩幅 37㎝袖丈 16㎝正確な購入時期、使用回数等の質問はお答えできかねます。素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。畳んで梱包する予定です。多少のシワ等はご了承くださいませ。あくまで1度人の手に渡った中古品になりますので、イメージ違い、サイズが合わなかった等含め使用感が気になる方は御遠慮下さい。古着をご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。値下げ交渉不可#ヴィンテージ#agnesb#アニエス・ベー#レディース#春#夏#小花カラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...花柄
http://narcologia.ru/goods/sci-fi411147.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei471671.html
http://narcologia.ru/goods/procurement96933.html
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