【未使用タグ付き】ADMJ ハンドバッグ ボストン トート

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商品詳細
全品送料無料です！！平日16:00までのお支払いで毎日発送します！！(出品しております商品の購入先)•AACD日本流通自主管理協会•古物市場主の資格を有する国内ブランドオークション素材 牛革カラー トープサイズW26.5H22D11㎝付属品 カード未使用品出品しております商品はすべて鑑定済みの正規品になりますので安心してご購入くださいませ。
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