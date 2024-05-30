★美品★RODANIA ロダニア ショルダー 3way お財布 クロコ クラウン

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他の商品 #くまっちエキゾチック #くまっちバッグ【ブランド】 RODANIA ロダニア ※タグなどはありませんが、恐らくロダニアです【カラー】黒 ブラック【サイズ】 ⇒ 高さ（本体部分）：約14cm ⇒ 横幅： 約23㎝ ⇒ マチ： 約-㎝ ⇒ 持ち手高さ：本体まで約12cm ⇒ ベルト長さ：最長120㎝ ※調整可能★ハンドル、ベルト取り外し可能 ※多少の誤差はご容赦ください ポケット 外側フリー×1 内側ファスナー×1フリー×1 カード×4【付属品】ハンドルショルダーストラップ【状態】外側⇒キレイですが、背面コブに少し凹みが見られます（写真8枚目確認ください）。内側⇒キレイです。ハンドル⇒キレイです。ストラップ⇒キレイです。★発送前にもクリーニングなどケアを実施しております。・太陽光（自然光）の下で撮影していますが実物と写真のカラーがモニターや個人差によって異なる場合がございますのでご理解、ご了承ください。・あくまでもused品になりますので、使用回数などはわかりかねます。・またused品にご理解のない方、新品レベルをお求めの方はご購入はお見送りください。・お客様都合による返品・交換は致しかねます。・ひとつひとつ検品は実施しておりますが、使用に伴うわずかな小傷、汚れなどのダメージを見落とす場合もある事をご理解くだい。・サイズによっては折り畳んでの発送になります。【商品入手先：兵庫県公安認可正規ブランド品買取販売店】★購入後に何かございましたら必ず「評価前」にご連絡ください！680-3465