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商品詳細
使用品になりますので使用感はあります。画像9枚目のようにM刻印とk20の刻印があります。頂いた時にM刻印がミキモトの事と教えて頂きました。※特に鑑定はしてもらっていないので間違えておりましたらお許しください。頂き物のため詳しくはわからないです。真珠は真ん中の真珠の珠直径0.5cm全長11cm横幅2.7cm(真珠の土台部分で測っています)※家庭用のメジャーで測っているので誤差はあります。重さ7g※家庭用の計りで測っているので誤差はあります。ルーペで見てはいないので拡大しての確認は出来ていません。
http://narcologia.ru/goods/Persia224088.html
http://narcologia.ru/goods/troupe926911.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic299437.html
着物 髪飾り 簪 k20 金 貴金属 ミキモト M刻印 真珠
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