LAPUAN KANKURIT フィンランド ショルダーバッグ

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LAPUANKANKURITラプアンカンクリRUUSUショルダーバッグ/ライトグレー【LAPUANKANKURITラプアンカンクリ】フィンランドの西部にある人口15,000人ほどの小さな町『ラプア』で代々100年続く、フィンランドを代表するテキスタイルメーカーです。サイトより↓RUUSU（ルース）は、バラがモチーフになったリズミカルで、美しいデザインです。かわいらしいバラのモチーフが、リネンコットンのナチュラルな風合いと相まって、シックな雰囲気のバッグ。たっぷりと入れられて、斜めがけにも、肩がけにもできるバッグは、日常使いから旅行まで幅広く活躍します。光沢のある生地からは上質感も感じられ、様々なコーディネートが楽しめそうです。十分な幅があるコットン素材のハンドルは、体への負担を抑えます。口を閉められるボタンもうれしいポイント。40x40cm+持ち手100cmと、大きめのサイズ感なので、外でのピクニックやキャンプなど荷物が多いアウトドアにもぴったりです。内ポケットも付いているので、細かいアイテムも仕分けして収納ができます。ブランドLAPUANKANKURITサイズ40x40cm+持ち手100cm素材60%linen40%cottonデザイナーReetaEk原産国フィンランド¥12,100ライトグレーに黒のショルダー紐。シンプルな色みで、オールシーズン使えるお品です。あまり使用せず、自宅保管をしていました。大きなダメージは見当たりません。あくまでもused、素人検品につき、神経質な方はご遠慮下さい。折りたたみ、簡易包装で発送します。ご了承くださいませ。北欧marimekkopangandaranhanajobsヨブス工房北欧暮らしの道具店minaperhonenSvensktTennmozScandinavianTrentaSeifoglinenwork倉敷意匠リンネル天然生活中川政七商店ヤンマ産業tumuguichiイチネストローブなどお好きな方にも‥カラー···グレー種類···その他ショルダーバッグ