バースデーバッシュ パールジャガード衿 バイカラー プルオーバーブラウストップス

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商品詳細
商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。【商品の説明】BIRTHDAYBASHバースデーバッシュ チュニックワンピースサイズ：表記なし(Freeサイズを選択していますが、平置き実寸サイズをご参照ください)お色：オフホワイト系、ブラック素材：本体 ポリエステル47 スパンデックス10 レーヨン43％ その他 ポリエステル97 スパンデックス3％平置き実寸で 肩幅37 身幅50 着丈76 袖丈61㎝位です。【商品の状態】未使用紙タグは取り外しましたが、未使用自宅保管品です。【重要！】☆☆自己紹介も必ずお読みください☆☆80□テイスト・シーン...キレイめ、大人可愛い、韓国系色...ブラック袖丈...長袖柄・デザイン...その他、両サイドポケット有
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