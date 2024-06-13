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バースデーバッシュ パールジャガード衿 バイカラー プルオーバーブラウストップス
商品番号 K38989887905
商品名

バースデーバッシュ パールジャガード衿 バイカラー プルオーバーブラウストップス
ブランド名 バースデーバッシュ
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。【商品の説明】BIRTHDAYBASHバースデーバッシュ　チュニックワンピースサイズ：表記なし(Freeサイズを選択していますが、平置き実寸サイズをご参照ください)お色：オフホワイト系、ブラック素材：本体　ポリエステル47　スパンデックス10　レーヨン43％　その他　ポリエステル97　スパンデックス3％平置き実寸で　肩幅37　身幅50　着丈76　袖丈61㎝位です。【商品の状態】未使用紙タグは取り外しましたが、未使用自宅保管品です。【重要！】☆☆自己紹介も必ずお読みください☆☆80□テイスト・シーン...キレイめ、大人可愛い、韓国系色...ブラック袖丈...長袖柄・デザイン...その他、両サイドポケット有
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