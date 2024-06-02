再値下げ　新品未使用タグ付き　イエナ babaco　ババコ　刺繍タンクトップ

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新品未使用タグつきです。ANTIPASTにて靴下やテキスタイルのデザインを約10年担当していた白石陽子氏によるブランドです。日本の優れた工場や職人技術を用いて作られています。クラシカルでフェミニンなデザインを特徴とする大人のリラックスアンダークローズブランドです。こちらの商品はイエナの取り扱いになっています。