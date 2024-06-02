S,H,Figuarts 仮面ライダーウォズ ギンガファイナリー

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【商品説明】開封品、欠品なし。脚のバランスが悪かったので膝パーツを左右で入れ替えて改良しています。入れ替えによる支障は特にありません。【発送について】※時間帯やフィギュア箱のサイズによってヤマトorゆうパックに変更させて頂く場合がございます。ご了承ください。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【コメントについて】アップでみたい箇所などありましたら気軽にご相談ください。【値下げ交渉について】値下げコメントは即決してくださる方のみ可能な範囲で対応させていただきます。値下げ対応後に購入されない方はコメント削除、今後スルーしますので予めご了承ください。「検索用」フィギュアーツS.H.Figuartss.h.figuartsS.H.フィギュアーツS.Hフィギュアーツs.h.フィギュアーツs.hフィギュアーツエスエイチフィギュアーツ仮面ライダーシリーズフィギュアシリーズ...仮面ライダー造形シリーズ...S.H.Figuarts