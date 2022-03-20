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journal レースブラウス
商品番号 U34996476701
商品名

journal レースブラウス
ブランド名 ジャーナルスタンダード
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト袖丈···七分袖柄・デザイン···レース素材···コットン季節感···春、夏平置き52センチ、73センチです。コメントお待ちしてます。
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