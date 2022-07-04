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ESS by 長谷川京子 カーヴィングラインブラキャミソール
商品番号 B60155265369
商品名

ESS by 長谷川京子 カーヴィングラインブラキャミソール
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長谷川京子さんのブランドESSbyカーヴィングラインブラキャミソールになります。試着のみ、未使用です。付属のケースに入れてお届けします。[仕様]カップ：3/4カップパッド：あり・取り外し可能ホック：なしストラップ：アジャスター調整可能・取り外し不可ボーン：片側2本（サイドボーン）カラー:ブラック[素材]身生地：ナイロン83％ポリウレタン17%カップラミネート素材：ポリエステル100%前裏側生地：ポリエステル100%ワイヤー：スチール+ナイロンコーティングボーン：ポリエステル100%カラー···ブラックカップ···カップあり
http://narcologia.ru/goods/subtropical140301.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy866953.html
http://narcologia.ru/goods/conception428457.html
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