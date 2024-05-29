【限定品】鶴嶋乃愛ファン感謝祭2022 受注 グッズTシャツ

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カラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック鶴嶋乃愛ちゃんのファンイベントの際のtシャツで、受注販売の物のため今は販売していません。ファンイベントに行けなかったため着ておらず、タグ付きです。次のイベントの際などぜひご活用ください！